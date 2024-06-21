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"Если бы Саутгейт руководил пиццерией". Глобальная сеть высмеяла игру Англии на Евро-2024

Пятница 21 июня 2024 10:29
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"Если бы Саутгейт руководил пиццерией". Глобальная сеть высмеяла игру Англии на Евро-2024 Фото: Гарет Саутгейт привык не считаться с критикой (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорцив

Британская спортивная общественность разочарована бледным выступлением сборной Англии на чемпионате Европы, поэтому над главным тренером команды Гаретом Саутгейтом пошутила даже местная ветвь всемирно известной сети Domino's Pizza.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный X компании.

Накануне "Три льва" свели вничью поединок 2-го тура группового этапа Евро-2024 против сборной Дании (1:1). На гол Харри Кейна датчане ответили забитым мячом Мортена Юлманда.

Англия набрала 4 очка в группе C турнира и идет лидером перед финальным туром. Однако болельщики разочарованы невнятной игрой подопечных Саутгейта. "Три льва" в обоих матчах открыли счет и отошли в оборону. Если против сборной Сербии план сработал (1:0), то с Данией поединок мог завершиться поражением.

Посмеяться над менеджментом Саутгейта решили в Domino's Pizza UK. Креативный SMM-щик сети пиццерий подарил подписчикам мем об управленческих способностях тренера, добавив фотографию с хаосом на производственной линии одного из заведений. "Если бы Саутгейт руководил Domino's", – лаконично подписали фото.

Сборная Англии сможет реабилитироваться в последнем туре группового этапа. 25 июня подопечные Саутгейта встретятся со сборной Словении. Балканцам нужно побеждать, чтобы гарантировать выход в плей-офф Евро-2024.

К слову, ранее сборная Словении лишилась победы над Сербией в добавленное время.

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Евро 2024 Сборная Англии
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