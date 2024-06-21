"Якби Саутгейт керував піцерією". Глобальна мережа висміяла виступ Англії на Євро-2024
Британська спортивна громадськість розчарована блідою грою збірної Англії на чемпіонаті Європи, тож над головним тренером команди Гаретом Саутгейтом пожартувала навіть місцева гілка всесвітньовідомої мережі Domino's Pizza.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X компанії.
Напередодні "Три леви" звели внічию поєдинок 2-го туру групового етапу Євро-2024 проти збірної Данії (1:1). На гол Харрі Кейна данці відповіли забитим м'ячем Мортена Юлманда.
Англія набрала 4 очки в групі C турніру та йде лідером перед фінальним туром. Однак, уболівальники розчаровані невиразною грою підопічних Саутгейта. "Три леви" в обох матчах відкрили рахунок і відійшли в оборону. Якщо проти збірної Сербії план спрацював (1:0), то з Данією поєдинок цілком міг завершитися поразкою.
Поглузувати з менеджменту Саутгейта вирішили в Domino's Pizza UK. Креативний SMM-ник мережі піцерій подарував підписникам мем про управлінські здібності тренера, додавши світлину з хаосом на виробничій лінії одного зі закладів. "Якби Саутгейт керував Domino's", – лаконічно підписали фото.
if Southgate ran a Domino's pic.twitter.com/M3AoAbLRju— Domino's Pizza UK (@Dominos_UK) June 20, 2024
Збірна Англії матиме нагоду реабілітуватися в останньому турі групового етапу. 25 червня підопічні Саутгейта зустрінуться зі збірною Словенії. Балканцям треба перемагати, щоб гарантувати вихід у плей-офф Євро-2024.
До слова, раніше збірна Словенії втратила перемогу над Сербією у доданий час.
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