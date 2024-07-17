Во вторник, 16 июля, Россия созвала заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения вопросов многостороннего сотрудничества. Целью встречи стала попытка отвлечь внимание международного сообщества от нарушений РФ Устава ООН и ее злоупотреблений в Совете Безопасности.

Во время заседания, Лавров сказал следующее: "В прошлом веке Джордж Оруэлл в своем рассказе "Скотный двор" уже предсказал суть порядка, основанного на правилах, где все животные равны, но некоторые равнее других. Если ты выполняешь волю гегемона, тебе позволено все. А если осмелишься и начнешь отстаивать свои национальные интересы, то будешь объявлен изгоем и подвергнут санкциям".

Кислица возмутился использованием главой российского МИД цитат из произведений писателя.

"За кого нас принимает жалкий Лавров, когда пытается мобилизовать Оруэлла в свою поддержку? Возможно, он не знает, что нью-йоркские дипломаты на самом деле читали Оруэлла и на самом деле не являются побочными продуктами МГИМО (Московского государственного института международных отношений. - ред.) в Советском Союзе, где книги Оруэлла были запрещены или подвергнуты цензуре", - отметил постпред.

По словам Кислицы, "прихвостни-спичрайтеры" Лаврова забыли ему напомнить, что Джордж Оруэлл был критиком Сталина и враждебно относился к сталинизму под руководством Москвы.

"По словам Джорджа Оруэлла, "Колхоз животных" (Animal Farm), на который ссылается Лавров, отражает события, предшествовавшие российской революции 1917 года, а затем до сталинской эпохи Советского Союза, - период времени, когда Россия жила под коммунистической идеологией Иосифа Сталина, так любимого в современной России-колхозе, почти почитаемого!", - написал дипломат.

Каждое животное в Animal Farm, продолжил Кислица, представляло определенный класс советского (читай сегодняшнего российского) общества: Рабочий конь Боксер - рабочий класс и идейных стахановцев; скептический осел Вениамин - интеллигенцию, которая все понимает, но бездействует; злые собаки - сотрудников НКВД; безмолвные овцы - массы людей; поросенок Квикун - подконтрольные власти СМИ и тому подобное.

"На вершине пирамиды находится большой, довольно свирепый на вид беркширский кабан по имени Наполеон (аллегория Иосифа Сталина), постепенно переписавший Семь заповедей анимализма (аллегорическая ссылка на коммунизм), главная из которых стала звучать так: "Все животные равны, но некоторые животные равнее других", - написал постпред.

"Итак, товарищ Лавров, какое Вы животное?", - задался вопросом Кислица.