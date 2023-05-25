"Как ее не называй": Игнат прокомментировал создание Россией новой авиагруппы
Создание Россией новой элитной ударной авиационной группы "Шторм" ничего не изменит на линии фронта. Техника остается прежней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Каждый день, каждые сутки фактически "висят" в воздухе по 20-30 их самолетов. Я не понимаю для чего им это. Возможно, в медийном плане", - сказал он.
Игнат не исключил, что россияне хотят уровни штабов, "принятия решений" сместить сразу в центр, чтобы более оперативно планировать свои операции. "Можно делать только разные предположения. Я думаю, пожалуй, это больше с целью пропаганды, чтобы что-то доказать своим людям", - добавил он.
По его словам, ничего качественного и нового россияне не придумали. "Ну а как можно спланировать по-другому воздушную атаку/нападение? Как группу не называй, что с нее.... Все равно техника та же остается", - сказал спикер Воздушных сил ВСУ.
Ранее британская разведка сообщала, что Россия создаст новую элитную ударную авиагруппу под кодовым названием "Шторм", поскольку эскадрильи регулярных ВВС не справились с задачей.
Напомним, что Украина может получить многоцелевые западные истребители F-16 уже в этом году. Они создавались примерно одновременно с советскими МиГ-29, однако обладают значительными преимуществами. О том, что изменится на фронте, читайте в материале ""Лупайте сю скалу". F-16 будут в Украине: все, что нужно знать об истребителях".
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