"Как ее не называй": Игнат прокомментировал создание Россией новой авиагруппы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Каждый день, каждые сутки фактически "висят" в воздухе по 20-30 их самолетов. Я не понимаю для чего им это. Возможно, в медийном плане", - сказал он.

Игнат не исключил, что россияне хотят уровни штабов, "принятия решений" сместить сразу в центр, чтобы более оперативно планировать свои операции. "Можно делать только разные предположения. Я думаю, пожалуй, это больше с целью пропаганды, чтобы что-то доказать своим людям", - добавил он.

По его словам, ничего качественного и нового россияне не придумали. "Ну а как можно спланировать по-другому воздушную атаку/нападение? Как группу не называй, что с нее.... Все равно техника та же остается", - сказал спикер Воздушных сил ВСУ.