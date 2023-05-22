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Россия создает новую авиагруппу для ударов по позициям ВСУ на фронте, - британская разведка

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Украина, Понедельник 22 мая 2023 09:19
Россия создает новую авиагруппу для ударов по позициям ВСУ на фронте, - британская разведка Фото: Россия создаст ударную авиагруппу (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия, скорее всего, создаст новую элитную ударную авиагруппу под кодовым названием "Шторм" для действий над Украиной. Эскадрильи регулярных ВВС не справились с задачей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, подразделение, вероятно, будет состоять как минимум из одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а также эскадрильи ударных вертолетов.

По данным британской разведки, комбинация типов самолетов предполагает, что группа будет играть основную роль в миссиях по наземным атакам. Согласно заслуживающим доверия сообщениям российских СМИ, МО РФ стремится привлечь высококвалифицированных и целеустремленных пилотов, предлагая крупные надбавки к заработной плате и открывая набор для отставных летчиков.

"Создание авиагруппы показывает, что, по оценке России, эскадрильи ее регулярных ВВС серьезно провалили свою основную задачу по нанесению авиаударов по украинским позициям", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что неспособность ПВО перехватить беспилотники вызывает тревогу в Кремле.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил, что поставки истребителей F-16 Украине несут большие риски для Москвы.

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