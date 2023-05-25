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"Як її не називай": Ігнат прокоментував створення Росією нової авіагрупи

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Україна, Четвер 25 травня 2023 09:46
"Як її не називай": Ігнат прокоментував створення Росією нової авіагрупи Фото: росіяни створюють групи "Шторм" з цілями пропаганди (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Створення Росією нової елітної ударної авіаційної групи "Шторм" нічого не змінить на лінії фронту. Техніка залишається тією ж самою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Щодня, щодоби фактично "висять" в повітрі по 20-30 їх літаків. Я не розумію для чого їм це. Можливо, в медійному плані", - сказав він.

Ігнат не виключив, що росіяни хочуть всі ті рівні штабів, "прийняття рішень" змістити одразу в центр, щоб більш оперативно планувати свої операції. "Можна робити тільки різні припущення. Я думаю, мабуть, це більше з метою пропаганди, щоб щось довести своїм людям", - додав він.

За його словами, нічого які якісного і нового росіяни не придумали. "Ну а як можна спланувати по-іншому повітряну атаку/напад? Як групу не називай, то що з неї.... Однаково техніка та сама залишається", - сказав речник Повітряних сил ЗСУ.

Раніше британська розвідка повідомляла, що Росія створить нову елітну ударну авіагрупу під кодовою назвою "Шторм", оскільки ескадрильї регулярних ВПС не впоралися із завданням.

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