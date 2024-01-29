Эксперт рассказал, чем важна Табаевка в Харьковской области для оккупантов

Российские оккупанты движутся в сторону села Табаевка в Харьковской области. Оккупанты хотят взять под контроль важную дорогу из Купянска в оккупированный город Сватово.

Бои за Табаевку

На выходных российские военные паблики сообщили о захвате села Табаевка чуть северо-западнее Крохмального. В частности, силами частей 47-й танковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия Западного военного округа). Также сообщалось о якобы захвате господствующих высот в этом районе, а "Z-военные" распространили карту, на которой Табаевка изображена под контролем РФ. Сегодня о захвате заявили и в Минобороны России.

Фото: Табаевка (deepstatemap.live)

Аналитики DeepState говорят, что Силы обороны не дали противнику закрепиться в селе, сдерживают его от продвижений и благодаря стабилизационным мероприятиям удалось отбросить россиян на край Табаевки. Однако до дальнейшего развития событий на карте село перевели в "серую зону".

Что говорят в ВСУ

Спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо Владимир Фитьо сообщил, что заявления противника о Табаевке не соответствуют действительности.

"Там продолжаются боевые действия, соответственно, никакой Табаевки враг не захватил. Поэтому вот такие минимальные продвижения на этой территории - все, на что способны захватчики", - добавил Фитьо.

По его словам, украинские командиры принимают решения с упором на сохранение жизни военных. И если у Сил обороны есть возможность занять более выгодные рубежи, чтобы потом перейти к наступательным действиям и улучшить тактическое положение, то это будет сделано.

Что известно об этом селе

Отметим, география Табаевки является слабой стороной в контексте сохранения контроля над селом. Оно расположено в низине между двух хребтов и удержаться будет там сложно без контроля господствующих высот.

Фитьо сказал, что этот населенный пункт еще меньше, чем Крохмальное. Он расположен в очень неудобном расположении - в низине и там болотистая местность, поэтому стать непосредственно в это место - значит сразу превратиться в мишень в тире.

"Там идут позиционные бои, и наши пытаются россиян вытеснить. Рано верить российским пабликам, мы должны понимать, что они пытаются что-либо передать как свою триумфальную победу", - подчеркнул представитель Сухопутных войск.

Чем важна россиянам эта местность

Александр Мусиенко объясняет важность этого сектора тем, что там проходит дорога Р-07 из Купянска в оккупированный город Сватово (Луганская область). По его мнению, россияне хотят взять ее под контроль и вклиниться в украинскую оборону.

"А дальше нужно будет прослеживать характер наступательных действий. Глобальная цель остается двигаться на запад ближе к Осколу. Ну а первоочередная цель - установить контроль над дорогой с последующим выходом южнее или на Купянск-Узловой", - отметил он.

Оккупанты имеют определенные успехи в этом районе

По словам Мусиенко, прямо сейчас россияне пытаются решить три задачи.

"Первое - ищут возможность выйти на соединение с группировкой, которая атакует на Лиманском направлении. Второе - развить успех и продвинуться к реке Оскол и Оскольскому водохранилищу. Третья - отрезать нашу группировку войск, которая ведет оборонительную операцию на Купянском направлении", - пояснил эксперт.

Тревожные новости поступают с юго-восточного фланга. На прошлой неделе стало известно о захвате села Крохмальное. Это небольшое село с довоенным населением в 45 человек, контроль над которым был восстановлен осенью 2022 года в рамках Харьковской наступательной операции. Теперь оно стало первым населенным пунктом, захваченным россиянами в 2024 году.

Отход из Крохмального подтвердили в командовании Сухопутных войск ВСУ. По словам Фитьо, это было сделано для сохранения жизни защитников, которые отошли на заранее подготовленные позиции чуть западнее села. При этом он заявил, что такая ситуация не угрожает окружению украинским силам в близлежащих Котляровке и Кисловке.

Детальнее о ситуации под Купянском, а также о возможных угрозах дальнейшего наступления на Харьков и область, - в материале РБК-Украина.