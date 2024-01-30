ua en ru
Вт, 30 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Как взятие Берлина". Фитьо объяснил попытки россиян оккупировать Табаевку

Вторник 30 января 2024 10:31
UA EN RU
"Как взятие Берлина". Фитьо объяснил попытки россиян оккупировать Табаевку Фото: Владимир Фитьо, спикер Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (facebook.com/fityovolodia)
Автор: Сергей Пышкин

Для российского общества оккупация села Табаевка Харьковской области будет представляться как взятие Берлина, несмотря на то, что это населенный пункт, в котором ранее проживали менее 45 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сухопутных войск Владимира Фитьо в эфире телемарафона.

Враг не захватил Табаевку

Фитьо в который раз опроверг заявления российских террористов об оккупации Табаевки. По его словам, сегодня Силы обороны пытаются вытеснить врага на прежние позиции. В частности вчера россияне понесли значительные потери по личному составу, в частности техники.

"Взятие Берлина"

Как пояснил спикер Сухопутных войск, накануне выборов президента в России, оккупанты пытаются подать диктатору Владимиру Путину хоть какие-то победы, чтобы потом показать это через телевизор гражданам.

"К сожалению, там еще побеждает телевизор над холодильником. Поэтому такие населенные пункты как Крохмальное, где до широкомасштабного вторжения жили 45 человек, а Табаевка, это еще меньший населенный пункт, в информационном поле у них продаются обществу, как взятие Берлина. Любая победа, которая имеет административное название, для них это просто что-то невероятное", - отметил Фитьо.

Имеет ли Табаевка важное стратегическое и логистическое значение

По словам Фитьо, населенный пункт расположен в низине в болотистой местности, что значительно усложняет контроль над ним.

Бои за Табаевку

Недавно террористы заявили о якобы оккупации села Табаевка. Также утверждали о захвате господствующих высот в этом районе.

В то же время, информацию сразу опровергли аналитики DeepState, которые заявили, что Вооруженные силы не дали врагу закрепиться в селе, в частности сдерживают россиян от продвижений.

"Там продолжаются боевые действия, соответственно, никакой Табаевки враг не захватил. Поэтому вот такие минимальные продвижения на этой территории - все, на что способны захватчики", - прокомментировал Фитьо российский вброс.

Детальнее о ситуации вокруг Табаевки можно узнать в комментарии эксперта Александра Мусиенко агентству РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Харьков Война в Украине
NEWS
РФ ночью атаковала Украину "Шахедами" и ракетами: сколько сбили силы ПВО
РФ ночью атаковала Украину "Шахедами" и ракетами: сколько сбили силы ПВО
DAILY
Шанс на ребенка. Почему возник скандал из-за репродуктивного материала военных и где правда
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Шанс на ребенка. Почему возник скандал из-за репродуктивного материала военных и где правда