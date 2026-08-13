"Как с топливом в 2022-м": украинцам рассказали, ждать ли пустых полок в магазинах

Россияне пытаются разгонять панику в сети из-за пустых полок в магазинах Украины. На самом деле это лишь временное логистическое следствие атак и продовольственного дефицита нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
По его словам, враг проводит систематическую кампанию по распространению паники через соцсети, пытаясь заставить людей массово скупать товары.
"Никакого дефицита не будет. Пустые полки в некоторых супермаркетах есть, в некоторых нет. Соответственно, это логистический дефицит, а не продовольственный. Логистический дефицит, равно как с топливным в 2022 году было, он перестроится. Продукты будут на полках. Продукты будут на рынках", - подчеркнул Коваленко.
Руководитель ЦПД призвал граждан "хранить холодную голову" и не поддаваться искусственной панике, поскольку товаров в стране достаточно.
"Потому что что нужно врагу? Создать иллюзию, что никто ничего не контролирует, что ситуация неконтролируема, что никто не может справиться с этими вещами, и люди вынуждены бежать в магазины, скупать последнюю гречку для того, чтобы она у них была. Не надо играть в эту игру", - пояснил он.
Напомним, в результате российской атаки в ночь на 5 августа были повреждены четыре распределительных центра Fozzy Group. Из-за логистических трудностей в магазинах может временно не хватать некоторых товаров, но компания планирует полностью восстановить привычный ассортимент ко Дню Независимости Украины, 24 августа.
О том, каковы масштабы потерь компаний и угрожает ли Украине дефицит отдельных товаров, - читайте в материале РБК-Украина.