Рівноцінно ядерному удару. Україна звернулася до світу через обстріли ЗАЕС
МЗС України рішуче засуджує дії російських окупаційних військ на території захопленої ними Запорізької АЕС. Сьогодні окупанти своїми обстрілами пошкодили високовольтну лінію на території станції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України.
"На фоні цинічної відео-заяви президента РФ на Оглядовій конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї про відсутність намірів РФ застосовувати ядерну зброю в Україні Росія вдалась до численних провокацій на ядерному об’єкті. Можливі наслідки влучання в діючий реактор рівноцінні застосуванню атомної бомбиі", - заявили в МЗС України.
Міністерство закордонних справ України закликало світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу.
Нагадаємо, окупанти затягнули щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку до машинної зали 1-го енергоблока ЗАЕС.
На початку березня на Запорізькій АЕС спалахнула пожежа. Станція була обстріляна російськими військами, які намагаються її захопити.