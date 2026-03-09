ua en ru
"Я от Залужного": кто на самом деле окружает экс-главкома и имеет ли он тайный штаб

09:09 09.03.2026 Пн
4 мин
Готовится ли Залужный к выборам, и какую роль в его окружении играют военные?
aimg Константин Широкун aimg Милан Лелич aimg Ульяна Безпалько
"Я от Залужного": кто на самом деле окружает экс-главкома и имеет ли он тайный штаб Фото: Валерий Залужный (facebook.com/vzaluznyj)

Экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный не имеет четко сформированной команды, но получает консультации от отдельных политиков.

Об этом говорится в материале РБК-Украина"Прыжок в политику? Готовится ли Залужный к выборам и что у него с Зеленским".

Читайте также: Фальстарт, эмоции или самозащита? Что стоит за резонансными заявлениями Залужного

"Я от Залужного", - уже несколько лет как по Украине и за ее пределами найдется немало людей, которые открыто представляются именно так.

За это время в РБК-Украина слышали множество подобных, иногда довольно забавных историй, когда даже в одном небольшом регионе сразу несколько несвязанных между собой людей активно распространяли слухи, что "решать" какие-то вопросы, связанные с Залужным, надо именно через них.

Причем речь идет как об откровенных самозванцах, которых сам экс-главком никогда не видел, так и о тех, кто действительно с ним знаком, или тех, с кем он общался однажды и сделал совместное фото.

Дополнительно ситуацию запутывает множество различных фейков и вбросов по примеру "штаб Залужного планирует...", "в штабе Залужного обеспокоены..." и тому подобное.

Кто работает с Залужным

"Главное, что надо знать: штаба Залужного нет. Просто не существует. Нет какой-то группы людей, которую можно было бы назвать "политической командой", нет каких-то сидящих в Лондоне рядом с Залужным резидентов, которые пишут какие-то стратегии и так далее", - говорит РБК-Украина собеседник в его окружении.

При этом один официальный медиа-советник у Залужного все же есть - это экс-журналистка Оксана Тороп. В разговоре с РБК-Украина она подтвердила, что сотрудничает с послом в Британии уже около года.

"Когда говорят: не каждый посол имеет свой медиа-консультант, то я отвечаю так: не каждому послу есть такой высокий интерес в мировых медиа из-за высокого рейтинга доверия в Украине и не каждого посла так системно атакуют в медиа и соцсетях", - объясняет РБК-Украина Тороп.

Связь с Сюмар

Собеседники РБК-Украина еще одним консультантом или технологом Залужного называли и народного депутата от "Европейской солидарности" Викторию Сюмар, которая занималась несколькими избирательными кампаниями.

Сюмар подтвердила РБК-Украина, что в прошлом году несколько раз общалась с Залужным.

"И это точно не была "работа в его команде", это были просто разговоры о разном - политике и будущем. Я еще тогда говорила Залужному, что его медийно будут атаковать и надо реагировать", - заявила она.

Конечно, Залужный не действует в абсолютном вакууме. Кроме потока визитеров из Киева и персонала посольства, рядом с ним находится жена Елена - к ее мнению, согласны разные собеседники РБК-Украина, посол точно прислушивается.

Военные в окружении Залужного

Основу круга общения Залужного, по словам источников, составляют военные. Ближайшим к экс-главе считается Сергей Шаптала, занимавший при нем должность начальника Генштаба.

Среди других фигур, поддерживающих тесную коммуникацию с экс-главкомом, источники издания называют бывшего командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева, экс-командующего десантно-штурмовых войск Михаила Забродского и др.

Залужный и выборы

После серии новых заявлений Залужного в команде Зеленского укрепились мнения, что экс-главком решил идти на выборы, говорит один из источников издания.

"Отношения остались прежними. Все остались при своем и для многих стало понятно, у кого какие намерения. Наверное, в команде президента уже ни у кого не осталось иллюзий, что Залужный еще не определился для себя - идти или не идти", - отмечает собеседник.

Но в окружении самого экс-главкома все ведут себя более сдержанно.

"Он пока вообще считает, что в ближайшем будущем война будет продолжаться, и никаких выборов не будет. Когда начнет что-то реально пересматриваться, когда о чем-то договорятся - тогда и будет принято решение", - резюмирует собеседник.

Напомним, ранее Залужный назвал причину провала контрнаступления ВСУ в 2023 году. По его словам, контрнаступление 2023 года вызвало критику со стороны военных экспертов за то, что было слишком амбициозным и началось слишком поздно, что дало россиянам время для укрепления позиций.

