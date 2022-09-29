"Я только за". Матери оккупантов радуются мобилизации в России (перехват)

В очередном перехваченном разговоре российский солдат, который сейчас находится в Украине, обсуждает с матерью мобилизацию.

"До 55 (лет - ред.) все, кто военнослужащий, военнообязанный, кто даже был на войне - отказались, уволились - все туда. Правильно-правильно, пусть едут", - сказала мать оккупанта.

Ее сын подтверждает большие потери российской армии и констатирует, что "народа нет". Женщина в свою очередь заявила, что поддерживает действия российского диктатора Владимира Путина.

"Я вот лично только "за", что Путин объявил мобилизацию. Сейчас, во-первых, Луганск и Донецк - в пятницу будут выборы, хотят присоединить к России", - отметила она.

При этом ее сын не проявляет особого энтузиазма. Он жалуется, что завтра для него может и не наступить.