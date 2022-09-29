"Я только за". Матери оккупантов радуются мобилизации в России (перехват)

Матери оккупантов радуются, что в России объявили мобилизацию, а соотечественников отправят на войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
В очередном перехваченном разговоре российский солдат, который сейчас находится в Украине, обсуждает с матерью мобилизацию.
"До 55 (лет - ред.) все, кто военнослужащий, военнообязанный, кто даже был на войне - отказались, уволились - все туда. Правильно-правильно, пусть едут", - сказала мать оккупанта.
Ее сын подтверждает большие потери российской армии и констатирует, что "народа нет". Женщина в свою очередь заявила, что поддерживает действия российского диктатора Владимира Путина.
"Я вот лично только "за", что Путин объявил мобилизацию. Сейчас, во-первых, Луганск и Донецк - в пятницу будут выборы, хотят присоединить к России", - отметила она.
При этом ее сын не проявляет особого энтузиазма. Он жалуется, что завтра для него может и не наступить.
Напомним, по данным разведки, оккупанты мобилизовали в ОРДЛО почти всех мужчин.
При этом в Генштабе предупреждают, что после мобилизации в РФ возможна эскалация на фронте.
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