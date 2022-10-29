Зеленский высказался о позиции Китая по войне в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время общения со студентами и представителями профессорско-преподавательского состава Йельского университета.

"Я бы хотел, чтобы позиция Китая была более четкой по поддержке Украины. Я бы не хотел, чтобы такое государство пустилось в поддержку и защиту российского агрессивного режима. Вот единственное мое желание", - заявил Зеленский.

По словам президента, единственное его желание, чтобы Китай, их общество и государство в целом, поддержало Украину. Есть история глубоких экономических отношений - наибольший товарооборот до войны был между Украиной и Китаем. Эти отношения должны сохраняться, особенно сейчас, считает Зеленский.

Также глава государства ответил, что думает о третьем сроке Си Цзиньпина: "Я думаю, что я бы так не смог, если честно. Это очень долго".