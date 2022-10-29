Зеленський висловився про позицію Китаю щодо війни в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час спілкування зі студентами та представниками професорсько-викладацького складу Єльського університету.

"Я б хотів, щоб позиція Китаю була більш чіткою щодо підтримки України. Я б не хотів, щоб така держава пустилася на підтримку і захист російського агресивного режиму. Ось єдине моє бажання", - заявив Зеленський.

За словами президента, едине його бажання, щоб Китай, їх суспільство і держава вцілому, підтримала Україну. Є історія глибоких економічних відносин - найбільший товарообіг до війни був між Україною та Китаєм. Ці відносини мають зберігатися, особливо зараз, вважає Зеленський.

Також глава держави відповів, що думає про третій термін Сі Цзіньпіна: "Я думаю, що я б так не зміг, якщо чесно. Це дуже довго".