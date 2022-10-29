Зеленський висловився про позицію Китаю щодо війни в Україні
Президент Володимир Зеленський висловив бажання, аби позиція Китаю була більш чіткою щодо підтримки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час спілкування зі студентами та представниками професорсько-викладацького складу Єльського університету.
"Я б хотів, щоб позиція Китаю була більш чіткою щодо підтримки України. Я б не хотів, щоб така держава пустилася на підтримку і захист російського агресивного режиму. Ось єдине моє бажання", - заявив Зеленський.
За словами президента, едине його бажання, щоб Китай, їх суспільство і держава вцілому, підтримала Україну. Є історія глибоких економічних відносин - найбільший товарообіг до війни був між Україною та Китаєм. Ці відносини мають зберігатися, особливо зараз, вважає Зеленський.
Також глава держави відповів, що думає про третій термін Сі Цзіньпіна: "Я думаю, що я б так не зміг, якщо чесно. Це дуже довго".
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Китай підтримуватиме Росію під керівництвом президента Володимира Путіна і планує посилити співпрацю між країнами.
Також у Міністерстві оборони Китаю прозвітували про переговори з головою Міноборони РФ Сергієм Шойгу.