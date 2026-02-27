"Я хотел бы": Трамп сделал неожиданное заявление о санкциях против России

В частности Трамп подтвердил, что хотел бы отмены или смягчения санкций против России после того, как будет заключено мирное соглашение. Это может стать частью более широких договоренностей по прекращению войны в Украине.

"Я бы очень хотел обеспечить смягчение санкций", - сказал он.

В то же время Трамп добавил, что ему хотелось бы увидеть скорейшее урегулирование конфликта в Украине.

Санкции против РФ от ЕС

В начале февраля 2026 года Еврокомиссия представила проект 20-го пакета санкций против России. Его планировали принять до 24 февраля - годовщины полномасштабного вторжения, но пророссийские Венгрия и Словакия заблокировали пакет.

Основной акцент новых ограничений направлен на энергетический и финансовый секторы РФ. В частности, предлагается ввести полный запрет на морские услуги для перевозки российской нефти, расширить перечень судов "теневого флота" до 640 и ограничить их обслуживание.