Война в Украине

"Я хотел бы": Трамп сделал неожиданное заявление о санкциях против России

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы снятия санкций с России после того, как Кремль заключит мир с Украиной.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп сказал во время общения с журналистами возле Белого дома.

В частности Трамп подтвердил, что хотел бы отмены или смягчения санкций против России после того, как будет заключено мирное соглашение. Это может стать частью более широких договоренностей по прекращению войны в Украине.

"Я бы очень хотел обеспечить смягчение санкций", - сказал он.

В то же время Трамп добавил, что ему хотелось бы увидеть скорейшее урегулирование конфликта в Украине.

Санкции против РФ от ЕС

В начале февраля 2026 года Еврокомиссия представила проект 20-го пакета санкций против России. Его планировали принять до 24 февраля - годовщины полномасштабного вторжения, но пророссийские Венгрия и Словакия заблокировали пакет.

Основной акцент новых ограничений направлен на энергетический и финансовый секторы РФ. В частности, предлагается ввести полный запрет на морские услуги для перевозки российской нефти, расширить перечень судов "теневого флота" до 640 и ограничить их обслуживание.

 

Санкции США против "Лукойла"

А в октябре 2025 года Министерство финансов США ввело санкции против двух нефтяных гигантов России - "Роснефти" и "Лукойла". Под ограничения попали обе корпорации и почти все их дочерние компании.

Россияне были вынуждены распродавать активы. Так, в январе 2026 года "Лукойл" сообщил, что заключил соглашение о продаже своих международных активов американскому инвестиционному фонду Carlyle. Однако ее еще должно согласовать Управление по контролю за иностранными активами США.

Дональд ТрампСоединенные Штаты АмерикиРоссийская Федерация