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"Я бьюсь за тебя, а ты - за меня". В ТРО рассказали, что им помогло выстоять в боях под Бахмутом

Фото: Александр Жарский (facebook.com/TerritorialDefenseForces)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинским военным удавалось удерживать позиции под Бахмутом благодаря поддержке друг друга, желанию победить и уничтожать врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командира отдельного батальона отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ подполковника Александра Жарского.

"Я бьюсь за тебя, а ты - бьешься за меня" так мы в батальоне говорили друг другу, удерживая позиции под Бахмутом, чтобы выдержать физически и психологически "мясные штурмы" российских захватчиков и фактически непрерывные обстрелы наших позиций", - отметил он.

По словам Жарского, такая психологическая установка помогла бойцам выстоять и удержать позиции в условиях, когда атаки вражеской пехоты могли продолжаться по 36, а то и 48 часов.

Он отметил, что в тяжелых кровопролитных пехотных боях с оккупантами военные поняли, что предел мотивации украинских защитников к сопротивлению россиянам и желание победы можно поднимать. Иначе, по его словам, у бойцов не было бы шансов выйти из этого ада живыми.

"Именно в боях под Бахмутом у нас появился инстинкт хищника - непреодолимое желание уничтожить врагов, которых нельзя даже войском назвать, потому что это - убийцы, насильники и мародеры, ничего общего с войском не имеющие. И когда палач сталкивается на полю боя со свободным человеком, защищающим свой дом, он никогда не победит", - добавил Жарский.

Напомним, в Минобороны отмечали, что покинуть Бахмут означает допустить россиян вглубь страны.

К тому же бои за Бахмут стали самыми дорогими для России за все время полномасштабной войны.

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