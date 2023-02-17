Apple расширит функции украинской клавиатуры в iOS

Компания Apple добавит новые фишки для украинской клавиатуры. У гаджетов теперь появится функция "предиктивного ввода", когда смартфон в процессе набора предлагает варианты окончания слов или фраз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Он сообщил, что тестирует бета-версию iOS 16.4, которая должна понравиться украинцам.

"Многие ожидали этого обновления. Сейчас тестирую бета iOS 16.4. Там появились новые фишки для украинской клавиатуры", - написал чиновник.

Он добавил, что теперь доступен предиктивный ввод, когда смартфон в процессе набора предлагает варианты окончания слов и фраз. А еще можно набирать украинский текст, просто сваливая пальцем, – "скольжение для ввода".

"За несколько недель ждите всех девайсов Apple. Украинизация продолжается", - резюмировал Федоров.