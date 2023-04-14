RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Xiaomi пытаются оправдываться после внесения компании в список спонсоров войны

Иллюстративное фото: в Xiaomi пытаются оправдываться после внесения компании в список спонсоров войны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Китайская компания Xiaomi начала отвергать обвинения Национального агентства по предотвращению коррупции, которое внесло ее в список международных спонсоров войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Xiaomi.

В компании подчеркивают, что выступают категорически против отнесения Xiaomi к международным спонсорам войны.

"Мы не поддерживаем никаких военных действий. Мы полностью поддерживаем мир во всем мире. Наша миссия заключается в том, чтобы позволить каждому в мире наслаждаться лучшей жизнью с помощью инновационных технологий", - сказано в заявлении Xiaomi.

Напомним, вчера, 13 апреля, НАПК внесло Xiaomi в список международных спонсоров войны, поскольку компания продолжает работу в России и расширяет свой бизнес, несмотря на войну в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАЗКXiaomiбизнесВойна России против Украины