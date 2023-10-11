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Xerox окончательно вышел из рынка России

Фото: Xerox окончательно вышел из рынка России (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Американская корпорация Xerox, занимающаяся производством копировальных аппаратов, завершила работу в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Xerox приостановила экспорт в Россию всех своих товаров в марте прошлого года. Теперь же, как сообщили в пресс-службе, было продано ООО "Ксерокс СНГ", в ближайшее время она сменит наименование и не будет связана с корпорацией.

Президент "Ксерокс СНГ" Антон Бородыхин отметил, что компания будет осуществлять полноценную поддержку в рамках текущих контрактов и запускать в России новые проекты

"В результате сделки сотрудники компании сохранят свои рабочие места, а клиенты и поставщики - долгосрочные отношения с проверенным партнером", - добавили в самой компании.

Выход иностранных компаний с рынка России

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в феврале 2022 года ряд западных компаний заявили о выходе с рынка России. Фирмы, пытающиеся остаться на территории страны-террориста, сталкиваются с большим ростом расходов, поскольку Москва требует больших скидок на цену желающих продать активов.

Недавно одна из крупнейших криптобирж в мире Binance заявила, что окончательно выйдет из рынка России. Заключила соглашение о продаже своего российского бизнеса на бирже CommEX.

Также Ingka Centres, являющаяся владельцем магазинов IKEA, продала свои активы и окончательно покинула российский рынок.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки