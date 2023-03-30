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WSJ потребовало у России освободить своего журналиста

Фото: Эван Гершкович, журналист WSJ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

The Wall Street Journal обратилось к России с требованием освободить своего журналиста Эвана Гершковича, которого задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.

"The Wall Street Journal решительно отрицает обвинения ФСБ и требует немедленного освобождения нашего надежного и преданного репортера Эвана Гершковича. Мы солидарны с Эваном и его семьей”, - сказано в заявлении издания.

Напомним, сегодня, 30 марта, стало известно, что в России правоохранители задержали гражданина США, журналиста Гершковича. Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК".

При этом позже в СМИ писали, что Гершкович до задержания ездил в Нижний Тагил, где находится оборонное предприятие "Уралвагонзавод".

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