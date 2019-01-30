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WSJ оприлюднила строки запуску механізму обходу санкцій проти Ірану в ЄС

Новини » Політика    30.01.2019 - 11:08
WSJ оприлюднила строки запуску механізму обходу санкцій проти Ірану в ЄС
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Для торгівлі ЄС та Ірану буде створена компанія

Франція, Великобританія і Німеччина можуть оголосити про створення спеціального фінансового механізму для обходу американських санкцій проти Ірану вже на цьому тижні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Wall Street Journal.

Видання з посиланням на свої джерела зазначає, що буде створена компанія для того, щоб європейські країни могли торгувати з Іраном. Вона контролюватиме перекази між ними. Відзначається, що буде використовуватися обмін товарами між європейськими і іранськими компаніями, про прямі фінансові переклади не йдеться.

Також співрозмовники WSJ розповіли, що компанію, яка буде зареєстрована у Франції, очолить німецький чиновник, а частку в ній отримають Париж, Лондон і Берлін.

Нагадаємо, на початку 2019 року повідомлялося, що держави-члени Європейського союзу закінчують роботу над створенням "механізму спеціального призначення", який дозволить європейським компаніям розраховуватися з іранськими в обхід американських санкцій.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку листопада Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року.

Додамо, 24 січня Міністерство фінансів США ввело додаткові санкції проти Ірану та пов'язаних з ним організацій та компаній через дії, спрямовані на підтримку терористичної активності.

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