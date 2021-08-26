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Wizz Air відновлює рейси з Києва в Будапешт

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Четвер 26 серпня 2021 12:36
Wizz Air відновлює рейси з Києва в Будапешт Фото: Wizz Air відновлює рейси з Києва в Будапешт (flickr.com/WizzAir)
Автор: Инна Собора

Авіакомпанія Wizz Air відновлює рейси за маршрутом Київ (Жуляни) - Будапешт. Польоти почнуться вже з 13 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

Польоти за цим маршрутом будуть здійснюватися двічі на тиждень до кінця жовтня і п'ять разів на тиждень в листопаді.

Громадяни України, які подорожують повітряним транспортом, повинні надати або негативний результат ПЛР-тесту (отриманий не пізніше, ніж за 72 години до моменту в'їзду), або сертифікат про вакцинацію.

Для отримання більш докладної інформації про обмеження на подорожі, авіакомпанія радить відвідувати офіційні урядові вебсайти. Оскільки правила можуть змінюватися, Wizz Air рекомендує пасажирам перевіряти їх перед початком поїздки.

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