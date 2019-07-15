Wizz Air скорочує частоту рейсів з України

Авіакомпанія Wizz Air оголосила про скорочення частини рейсів з Києва за 17 напрямами з-за затримки з поставкою літаків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу компанії.

Таким чином, з 3 по 20 серпня буде зменшена частота польотів у Варшаву, Будапешт, Меммінген, Кельн, Біллунн, Берлін, Бремен, Франкфурт, Гамбург, Дортмунд, Ригу, Ганновер, Ларнаки, Краків, Відень, Братиславу та Копенгаген. Загальний обсяг скорочених рейсів за вказаними напрямками складе до 24 в тиждень.

Список напрямків з Києва, частину рейсів з яким буде скасована: Варшава, Будапешт, Меммінген, Кельн, Біллунн, Берлін, Бремен, Франкфурт-на-Майні, Гамбурга, Дортмунда, Рига, Ганновер, Ларнака, Краків, Відень, Братислава, Копенгаген.

Маршрутна мережа Wizz Air з Києва включає 30 напрямів в країни Європи.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що авіакомпанія Wizz Air, через закриття на ремонт злітно-посадкової смуги з 2 по 12 вересня в міжнародному аеропорту "Київ" ім. В. Сікорського, перенесе свої рейси в аеропорт "Бориспіль". Через перенесення рейсів можливі незначні зміни розкладу вильотів і прильотів рейсів.

Крім того, Wizz Air додасть 10 щотижневих рейсів до Львова. Зміна частоти торкнеться п'яти напрямів, зокрема, найбільше збільшення відбудеться на лінії Львів-Братислава, на якій Wizz Air в майбутньому зимовому сезоні буде виконувати п'п'ять рейсів на тиждень, а не два, як роком раніше.