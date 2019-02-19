Wizz Air відкриває два нових напрямки з Києва

Wizz Air в травні почне літати до Афін та Салонік

Венгерский лоукостер Wizz Air с мая 2019 года открывает два новых маршрута из Киева - в Афины и Салоники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Сообщается, что сообщение Киев-Афины будет открыто 21 мая, рейсы будут осуществляться дважды в неделю, по вторникам и субботам. Рейсы по маршруту Киев-Салоники открываются 20 мая и будут выполняться по понедельникам и пятницам.

Также сообщается, что пассажиры могут уже сейчас бронировать билеты по ценам от 19.99 евро (609 гривен).

Напомним, ранее Wizz Air поднял плату за малый регистрируемый багаж и цену на услугу приоритетной посадки. В частности, стоимость услуги приоритетной посадки - WIZZ Priority - теперь составляет от 5 до 17 евро (ранее от 5 до 15 евро). А за регистрируемый багаж до 10 кг, который ранее обходился от 7 до 12 евро, необходимо заплатить от 9 до 27 евро. Цена зависит от направления и даты путешествия, изменения уже вступили в силу.

Ранее также сообщалось, что Ryanair запустит новые рейсы из Украины в Германию.