Ryanair запустить нові рейси з України в Німеччину

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Нові рейси почнуть діяти з жовтня 2019 року

Найбільший лоукостер Європи Ryanair з жовтня 2019 року має намір запустити 4 нових напрямки з України до Німеччини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ryanair.

Повідомляється, що нові рейси будуть запущені з Києва до Нюрнебргу, Дюссельдорфу, Франкфурт-Хат та Карлсруе/Баден-Баден. В компанії розповіли, що усі рейси будуть виконуватись двічі на тиждень.

"Ці нові маршрути з низькими тарифами будуть ідеальними для клієнтів, які подорожують у справах або для відпочинку, оскільки ми продовжуємо розширювати нашу українську мережу, підкреслюючи нашу прихильність зростання українського трафіку, маршрутів і туризму", - повідомили в компанії.

Водночас генеральний директор Міжнародного аеропорту Бориспіль Павло Рябікін заявив, що вони сподівається на те, що цей розвиток зможе збільшити потік іноземних гостей до України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що маршрут поїзда Прага-Краків хочуть продовжити в Україну. Чеський приватний оператор пасажирських перевезень Leo Express планує в грудні 2019 роки запустити перший потяг від кордону України до Праги через Краків.