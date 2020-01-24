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Закриття аеропорту Братислави вплине на виконання рейсів з України

Новини » Суспільство     24.01.2020 - 13:25
Закриття аеропорту Братислави вплине на виконання рейсів з України
Ілюстративне фото (avianews.com)

Аеропорт не буде працювати до 1 травня

Аеропорт Братислави буде закритий для проведення робіт на обох злітно-посадочних смугах у період з 21 квітня по 1 травня 2020 року включно, що вплине на виконання рейсів з України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Дана ситуація торкнеться мандрівників відразу двох авіакомпаній, які повинні були летіти в Словаччину з чотирьох аеропортів України.

Зараз в Братиславу з аеропортів Жуляни, Львів та Одеса літає Wizz Air. Ryanair здійснює рейси в столицю Словаччини з аеропорту Бориспіль.

На даний момент обидва авіаперевізника вже внесли зміни у свої системи бронювання. При виборі рейсів Київ-Братислава Wizz Air вказує, що в період з 21 квітня по 1 травня прильоти і вильоти будуть виконуватися через аеропорт у Відні.

Також лоу-кост прибрав на своєму сайті з розкладу рейси зі Львова та Одеси в Братиславу. Аналогічно вчинив Ryanair з рейсами з Києва до Братислави - на період робіт вони недоступні для бронювання.

Раніше повідомлялося, що з 16 січня український лоукостер SkyUp запроваджує нові правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу.

Нагадаємо, авіакомпанія Windrose з 27 грудня запускає сезонні рейси за маршрутом Івано-Франківськ - Бухарест.

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