Російська пропаганда розганяє фейк про мобілізацію жінок до лав ЗСУ
Росія розганяє черговий фейк про українську армію. Пропагандисти поширюють інформацію про нібито мобілізацію жінок до лав Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.
Зазначається, що низка проросійських Telegram-каналів поширила фото документа, нібито підписаного начальником Генштабу ЗСУ Сергієм Шапталою.
У ньому йдеться про те, що територіальним центрам комплектування необхідно "до 15.06.2022 року підготувати списки жінок, що стоять на військовому обліку … і провести мобілізаційні заходи, а до 31.06.2022 року організувати заходи для постановки на військовий облік жінок у віці від 18 до 60 років".
В РНБО наголошують, що даний документ є фейковим. Крім того, наразі немає потреби для обов’язкового призову жінок на військову службу.
"Застерігаємо! Поширюваний фейк розрахований на "внутрішнього" споживача та має на меті створення осередків соціальної нестабільності в окремих регіонах України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно в мережі поширювався фейк про новий наступ Росії на Київ найближчими днями.
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