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Why Always Me. Экс-звезда сборной Италии "взорвал" раздевалку пиротехникой

Фото: Марио Балотелли (в центре) в футболке "Скуадры Адзурры" (facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Антон Федорцив

Скандальный форвард турецкого "Аданадемирспора" Марио Балотелли даже в зрелом возрасте не отказался от необдуманных проделок на поле и вне его, зажгя петарду в раздевалке команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SPORTbible.

33-летний нападающий в прямом смысле слова зажег в помещении для переодевания футболистов. Во время будничных разговоров в раздевалке он неожиданно вытащил петарду и бросил ее под ноги одноклубникам.

Балотелли громко рассмеялся из-за взрыва. Однако один из его партнеров изрядно испугался, но выяснять отношения с "шутником" не стал. Итальянский форвард – известный любитель пиротехники. Однажды он едва не сжег свой дом, запуская фейерверки.

В нынешнем сезоне Балотелли провел 9 матчей в турецкой Суперлиге, в которых забил 5 мячей. Контракт итальянца с "Аданадемирспором" действует до лета этого года. Правда, в договоре прописана опция пролонгации сотрудничества еще на год.

 

 

Кто такой Марио Балотелли

Уроженец Палермо, воспитанник "Лумеццане" и миланского "Интера". На взрослом уровне дебютировал в серии C1 в сезоне 2005/06. В составе "нерадзурри" начал выступать в декабре 2007-го.

В 2010 году перебрался в английский "Манчестер Сити", где провел 2,5 сезона. Затем выступал за "Милан" (дважды), "Ливерпуль", французскую "Ниццу" и "Марсель", итальянские "Брешию" и "Монцу", швейцарский "Сьон". Цвета "Аданадемирспора" защищал в 2021-2023 гг., а перед нынешним сезоном вернулся в команду.

На протяжении всей карьеры отличался эксцентричным поведением. Он конфликтовал с тренерами, одноклубниками и соперниками, устраивал опасные пранки и поступал безрассудно. После забитого в дерби Манчестера мяч в сезоне 2011/12 мемно отпраздновал гол – поднял футболку, под которой появилась надпись Why Always Me? ("Почему всегда я?").

К слову, ранее составили подборку рожденных 29 февраля спортивных звезд.

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пиротехники