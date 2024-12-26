WhiteBIT выходит на новые рынки. Компания получила лицензии для работы в Хорватии, Италии и Казахстане

Этот стратегический шаг позволит компании начать свою деятельность на новых рынках и предлагать еще большему количеству пользователей качественные продукты и услуги работы с цифровыми активами. В этих странах компания будет активно развивать как инфраструктурные решения для бизнесов, так и продукты для конечных потребителей, в частности в соответствии с требованиями местных регуляторов.

Согласно отчету о географии криптовалют за 2024 год от Chainalysis, регион Центральная, Северная и Западная Европа, в который входят Италия и Хорватия, является второй по величине криптовалютной экономикой в мире после Северной Америки, с долей рынка в 21,7%.

В период с июля 2023 по июнь 2024 года регион получил почти 1 трлн долларов в виде ончейн транзакций. Центральная и Южная Азия и Океания, в который входит Казахстан, занимают третье место среди крипторегионов в исследовании, с долей 16,6% мировой стоимости. Поэтому выбор именно этих стран является стратегически важным для развития компании.

Недавнее принятие регуляторной рамки MiCA (Markets in Crypto-Assets) Европейским Союзом стало ключевым моментом для индустрии криптовалют. Это не только обеспечивает долгожданную правовую определенность, но и демонстрирует признание регионом потенциала новейших технологий. Хорватия и Италия, с их динамичной технологической средой и растущим интересом к Web3, прекрасно иллюстрируют, как европейские рынки становятся магнитом для инноваций.

WhiteBIT планирует активно развивать свои направления как для бизнеса (B2B), так и для конечных потребителей (B2C) в соответствии с особенностями лицензий в этих странах:

Для бизнеса: институциональная торговля, OTC-сделки, API для интеграции биржевых решений, CaaS-решения.

Для потребителей: удобный доступ к спотовой торговле.

На сегодня криптобиржа WhiteBIT имеет 7 офисов по всему миру и обслуживает более 5,5 миллионов пользователей, а в целом холдинг WhiteBIT Group, в которую входит криптобиржа, - более 30 млн пользователей. WhiteBIT всегда работает в соответствии с действующим законодательством в странах, где имеет представительства. Компания постоянно стремится быть одной из первых, кто подает заявку на получение лицензий в новых юрисдикциях. Такой подход обеспечивает WhiteBIT надежность и доверие среди пользователей по всему миру.

В этом году WhiteBIT также стала одной из первых криптовалютных бирж, которая подала заявку на получение лицензии в Турции и была внесена в официальный реестр. Это еще один важный шаг для компании, который подчеркивает ее нацеленность на соответствие местным требованиям.

"Получение VASP-лицензий в Хорватии, Италии и принципиальное одобрение от AFSA на управление платформой цифровых активов в Казахстане - это важный шаг в реализации нашей миссии: сделать цифровые активы доступными для каждого и интегрировать инновации в финансовую систему. Мы стремимся к массовому принятию криптовалют в мире, создавая надежную, прозрачную и инновационную экосистему для пользователей. Эти лицензии дают нам возможность предлагать высококачественные продукты и услуги в этих регионах, одновременно укрепляя сотрудничество с регуляторами, которые поддерживают прозрачность и соблюдение законодательства", - отметил Владимир Носов, основатель и CEO WhiteBIT Group.

WhiteBIT сохраняет фокус на дальнейшем расширении своего присутствия на глобальном рынке, в частности в Азии. Поскольку криптовалютная индустрия продолжает развиваться, компания намерена предоставлять своим пользователям локализованные услуги на новых рынках. Это позволит WhiteBIT укрепить свою позицию как ведущего игрока в отрасли и удовлетворить спрос на криптовалютные продукты в различных регионах.