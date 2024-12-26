WhiteBIT виходить на нові ринки. Компанія отримала ліцензії для роботи в Хорватії, Італії та Казахстані

Цей стратегічний крок дозволить компанії розпочати свою діяльність на нових ринках та пропонувати ще більшій кількості користувачів якісні продукти та послуги роботи з цифровими активами. У цих країнах компанія активно розвиватиме як інфраструктурні рішення для бізнесів, так і продукти для кінцевих споживачів, зокрема відповідно до вимог місцевих регуляторів.

Згідно зі звітом про географію криптовалют за 2024 рік від Chainalysis, регіон Центральна, Північна та Західна Європа, до якого входять Італія та Хорватія, є другою за величиною криптовалютною економікою у світі після Північної Америки, з часткою ринку у 21,7%.

У період із липня 2023 до червня 2024 року регіон отримав майже 1 трлн доларів у вигляді ончейн транзакцій. Центральна і Південна Азія та Океанія, до якого входить Казахстан, посідають третє місце серед крипторегіонів у дослідженні, з часткою 16,6% світової вартості. Тому вибір саме цих країн є стратегічно важливим для розвитку компанії.

Недавнє прийняття регуляторної рамки MiCA (Markets in Crypto-Assets) Європейським Союзом стало ключовим моментом для індустрії криптовалют. Це не лише забезпечує довгоочікувану правову визначеність, а й демонструє визнання регіоном потенціалу новітніх технологій. Хорватія та Італія, з їхнім динамічним технологічним середовищем і зростальним інтересом до Web3, чудово ілюструють, як європейські ринки стають магнітом для інновацій.

WhiteBIT планує активно розвивати свої напрямки як для бізнесу (B2B), так і для кінцевих споживачів (B2C) відповідно до особливостей ліцензій в цих країнах:

Для бізнесу: інституційна торгівля, OTC-угоди, API для інтеграції біржових рішень, CaaS-рішення.

Для споживачів: зручний доступ до спотової торгівлі.

На сьогодні криптобіржа WhiteBIT має 7 офісів по всьому світу та обслуговує понад 5,5 мільйонів користувачів, а загалом холдинг WhiteBIT Group, до якої входить криптобіржа, — понад 30 млн користувачів. WhiteBIT завжди працює відповідно до чинного законодавства в країнах, де має представництва. Компанія постійно прагне бути однією з перших, хто подає заявку на отримання ліцензій у нових юрисдикціях. Такий підхід забезпечує WhiteBIT надійність та довіру серед користувачів по всьому світу.

Цього року WhiteBIT також стала однією з перших криптовалютних бірж, яка подала заявку на отримання ліцензії в Туреччині та була внесена до офіційного реєстру. Це ще один важливий крок для компанії, який підкреслює її націленість на відповідність місцевим вимогам.

"Отримання VASP-ліцензій у Хорватії, Італії і принципове схвалення від AFSA на управління платформою цифрових активів у Казахстані - це важливий крок у реалізації нашої місії: зробити цифрові активи доступними для кожного та інтегрувати інновації у фінансову систему. Ми прагнемо до масового прийняття криптовалют у світі, створюючи надійну, прозору та інноваційну екосистему для користувачів. Ці ліцензії надають нам змогу пропонувати високоякісні продукти та послуги в цих регіонах, водночас зміцнюючи співпрацю з регуляторами, які підтримують прозорість і дотримання законодавства", - зазначив Володимир Носов, засновник та CEO WhiteBIT Group.

WhiteBIT зберігає фокус на подальшому розширенні своєї присутності на глобальному ринку, зокрема в Азії. Оскільки криптовалютна індустрія продовжує розвиватися, компанія має намір надавати своїм користувачам локалізовані послуги на нових ринках. Це дозволить WhiteBIT зміцнити свою позицію як провідного гравця в галузі та задовольнити попит на криптовалютні продукти в різних регіонах.