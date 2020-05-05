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Дохід Facebook зріс на 17%

Новини » Телеком & IT     05.05.2020 - 23:15
Дохід Facebook зріс на 17%
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Опублікований фінансовий звіт за перший квартал поточного року

В компанії Facebook показали дохід за перший фінансовий квартал 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт компанії.

Так, згідно зі звітами, виручка компанії складає 17,74 млрд доларів, а чистий прибуток - 4,9 млрд доларів. В 2019 році, ці показники були рівні 15,1 млрд доларів і 2,43 млрд доларів відповідно. Зазначено, що річний дохід виріс на 17%.

Очікується, що Facebook знизить свої витрати на відрядження, заходи і маркетинг, а також буде наймати менше нових співробітників. Компанія планує скоротити річні витрати до 52-56 млрд доларів у порівнянні з очікуваними 54-59 млрд доларів. На доходах компанії може негативно позначитися криза, яка послідує за пандемією COVID-19.

Раніше засновник Facebook Марк Цукерберг повідомив, що додатками компанії користується 3 мільярда інтернет-користувачів, що складає 2/3 від загальної кількості у всьому світі.

Нагадаємо, раніше Facebook запустив сервіс відеодзвінків Messenger Rooms з-за зростаючої популярності таких додатків під час пандемії коронавіруса. Сервіс запущений вже, але буде з'являтися у користувачів по всьому світу протягом декількох тижнів. Спочатку він з'явиться тільки в Messenger і Facebook, а потім в Instagram, WhatsApp і Portal.

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