WhatsApp готовит крупное обновление мессенджера: что изменится совсем скоро

Вторник 20 января 2026 12:20
WhatsApp готовит крупное обновление мессенджера: что изменится совсем скоро В WhatsApp Web добавят групповые видеозвонки и аудиозвонки (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Одно из самых ожидаемых обновлений для WhatsApp наконец приближается к релизу. Речь идет о поддержке групповых голосовых и видеозвонков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WABetaInfo.

Что появится в новой версии

Meta работает над внедрением этой функции в веб-клиент WhatsApp. Обновление находится на этапе разработки и пока недоступно для общего тестирования.

После запуска пользователи смогут подключаться к групповым звонкам через браузер, "независимо от устройства", которым они пользуются. Таким образом веб-версия получит функциональность, сопоставимую с мобильным и компьютерным приложениями. Это особенно актуально для рабочих и общедоступных ПК, где установка ПО бывает ограничена.

WhatsApp готовит крупное обновление мессенджера: что изменится совсем скороВеб-версия WhatsApp получила поддержку групповых голосовых и видеозвонков (фото: WABetaInfo)

Сообщается, что WhatsApp тестирует расширенную поддержку звонков внутри групп, а также рассматривает возможность увеличения лимита участников до 32 человек. На старте ограничение может быть ниже - 8 или 16 участников.

Кроме того, команда разрабатывает дополнительные инструменты для звонков в веб-версии: уведомления о входящих вызовах, ссылки для подключения и функцию планирования звонков с названием и описанием. Эти возможности появятся позже, после завершения разработки.

Ранее мы рассказывали, что WhatsApp вернул одну из первых и любимых функций "О себе".

Также стало известно, что WhatsApp запускает новый режим защиты пользователей, который должен повысить безопасность мессенджера.

