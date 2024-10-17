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МАГАТЭ поддержит Украину в достройке блоков Хмельницкой АЭС, - Гросси

Четверг 17 октября 2024 15:25
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МАГАТЭ поддержит Украину в достройке блоков Хмельницкой АЭС, - Гросси Фото: МАГАТЭ поддержит Украину в достройке блоков Хмельницкой АЭС (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обещает поддержку и помощь Украине в реализации проекта достройки двух энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"Обещаю, что мы будем рядом для помощи Украине в увеличении мощности Хмельницкой АЭС за счет строительства новых энергоблоков", - отметил генеральный директор МАГАТЭ.

По его словам, мир переориентируется на ядерную энергетику для перехода на зеленую энергетику и улучшения энергетической безопасности – и Украина не останется позади.

"Мы будем рядом для восстановления. Украина снова будет иметь одну из крупнейших ядерно-энергетических программ в Европе", - подчеркнул Рафаэль Гросси.

Напомним, ранее проект достройки блоков Хмельницкой АЭС взрывали США и ЕС.

По последним социологическим опросам, достройку государственных АЭС одобряют 77% украинцев.

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АЭС Хмельницкая АЭС
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