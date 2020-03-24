WBO скасувала бій Ломаченко - Лопес у травні

Всесвітня боксерська організація (WBO) оголосила про скасування всіх боксерських поєдинків до червня 2020 року, включаючи бій українця Василя Ломаченка проти американця Теофімо. Про це повідомляється на сайті організації.

"На тлі поточної ситуації у всьому світі, викликаної через поширення Covid-19, WBO відклала всі події боксу до червня 2020 року. Ми будемо оновлювати інформацію", - йдеться в заяві.

Скрін зі сторінки wboboxing.com

Бій був запланований на 30 травня в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden. На кону - статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Українець володіє трьома поясами в дивізіоні (WBC, WBA і WBO), у Лопеса - титул за версією IBF.

Раніше глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявляв про можливе перенесення поєдинку між Ломаченко і Лопесом на червень або липень.

Нагадаємо, 19 березня Василь перервав підготовку до об'єднавчого бою і повернувся в Україну. Теофімо, своєю чергою, висловив невдоволення через невизначеність з боєм.

Також через пандемію коронавірусу може бути перенесений другий бій Олександра Усика в суперважкій вазі.