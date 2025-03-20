WBO не будет настаивать на поединке Усика с Паркером при одном условии

Ранее организация определила обязательного претендента на титул, которым стал новозеландец Джозеф Паркер (временный чемпион WBO). И дала командам боксеров 30 дней на переговоры по организации поединка.

В то же время Усик заявил, что не рассматривает других вариантов, кроме встречи на ринге с обладателем титула IBF британцем Даниэлем Дюбуа. Ситуация зашла в тупик. WBO могла отобрать пояс у украинца и тогда поединок Усик - Дюбуа терял статус боя за звание абсолютного чемпиона мира.

Теперь президент WBO Густаво Оливери заявил, что организация может отсрочить проведение Усиком обязательной защиты титула, если украинец обратится в организацию с соответствующим запросом.

"Да, мы приняли решение о проведении поединка между Усиком и Паркером. Впрочем, у нас есть возможность отложить этот поединок на более поздний срок. Для этого команда Усика должна направить нам обращение об отсрочке. Ее рассмотрит чемпионский комитет WBO и примет соответствующее решение", - заявил Оливери.

Возможный бой Усик - Дюбуа: что известно

Украинец и британец собрали в своих руках чемпионские титулы по всем самым престижным версиям. Усик владеет поясами WBC, WBO и WBA, Дюбуа - IBF. В противостоянии между ними может определиться новый абсолютный чемпион мира.

Отметим, что Дюбуа получил свой пояс после добровольного отказа от него Усика. Украинец после первой победы над Тайсоном Фьюри в мае прошлого года стал абсолютным чемпионом мира. Однако был вынужден отказаться от титула IBF. Организация требовала защиты чемпионства, а украинец не мог этого сделать из-за обязательства провести реванш с Фьюри. Поэтому в повторном бою Усик - Фьюри на кону стояли три пояса - WBC WBA и WBO.

Дюбуа в свою очередь получил титул IBF, одолев в поединке за вакантный пояс земляка Энтони Джошуа. 22 февраля он должен был провести первую защиту против новозеландца Джозефа Паркера, но снялся с боя из-за болезни.

Усик и Дюбуа уже встречались на ринге - в августе 2023 года украинец нокаутировал соперника в девятом раунде. 27-летний британец считает то поражение несправедливым.