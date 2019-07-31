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WBC тимчасово позбавив британського суперваговика чемпіонського титулу

Новини » Спорт    31.07.2019 - 10:15
WBC тимчасово позбавив британського суперваговика чемпіонського титулу
Фото: Ділліан Уайт (wbcboxing.com)

Ділліан Уайт здав позитивний тест на допінг

Всесвітня боксерська рада (WBC) оголосив про те, що може позбавити Ділліана Уайта тимчасового чемпіонського титулу в суперважкій вазі і статусу обов'язкового претендента через позитивного тесту на допінг. Про це йдеться в повідомленні організації.

Рішення прийнято поки умовно. Уайт і його команда були повідомлені про це і про можливість представити свої аргументи на засіданні спеціально створеної слідчої комісії, яке відбудеться найближчим часом.

За результатами розгляду поданих документів і свідчень буде прийнято остаточне рішення.

Згідно з опублікованою британськими ЗМІ інформації, в аналізах 31-річного Уайта ще за три дні до поєдинку проти 32-річного колумбійця Оскара Ріваса були виявлені метаболіти забороненого препарату діанабола.

Нагадаємо, команди чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі Енді Руїса-молодшого і Ентоні Джошуа визначилися можливими датами проведення реваншу.

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