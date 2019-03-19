WBA зобов'язала Усика провести захист пояса з Лебедєвим

Найімовірніше, невдовзі українець втратить першого титулу

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) провести захист свого поясу проти росіянина Дениса Лебедєва (32-2, 23 КО). Про це повідомляє ESPN.

Промоутерські торги призначені на 28 березня. Мінімальна сума пропозиції складе 400 тисяч доларів, а розподіл складе 75% для українця і 25% для росіянина.

Однак команда Усика навряд чи братиме участь в торгах через майбутній підняття українця у вазі.

Усик володіє поясом WBA в першій важкій вазі, який при переході в суперважку стане вакантним. Лебедєв був чемпіоном WBA, але Асоціація відібрала пояс у росіянина на користь турніру WBSS. На даний момент Лебедєв є "чемпіоном у відпустці"

Свій наступний бій Усик проведе в травні нинішнього року, місце проведення та суперник офіційно поки не анонсовані.