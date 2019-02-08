WBA дала відстрочку Ломаченку і дозволила йому провести бій за пояс IBF

Єдина вимога - поєдинок повинен відбутися в квітні

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) дала чемпиону в легком весе Василию Ломаченко (12-1, 9 КО) отсрочку на обязательную защиту пояса и разрешила провести объединительный бой против обладателя пояса IBF Ричарда Комми (28-2, 25 КО). Об этом Fight Hype заявил промоутер претендента на титул украинца Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО) Эдди Хирн.

"WBA сделала официальное заявление. Они разрешили Ломаченко провести бой против Комми, но только если он состоится в апреле. Но я считаю, что они не сумеют провести этот поединок в назначенные сроки и тогда украинец будет вынужден встретиться с Кроллой. Думаю, есть большой шанс, что бой Ломаченко - Кролла состоится в апреле", - сказал промоутер.

На данный момент все еще нет информации о степени серьезности травмы руки Ричарда Комми, которую он получил в бою против россиянина Исы Чаниева (13-2, 6 КО).

Напомним, следующий бой Ломаченко запланирован на 12 апреля в Лос-Анджелесе.