Waze готовит обновление, которое полностью изменит поездки по городу

Что известно

В тестовой версии приложения иконки светофоров появляются только на выбранном маршруте в режиме использования навигации. Они не отображаются на всей карте - что, скорее всего, только улучшает удобство использования.

Зачем нужны эти иконки? Конечно, водителю не нужно видеть светофор на карте, чтобы понять, где останавливаться. Основная польза - при движении по плотной городской сети дорог: иконки помогают определить нужный поворот, выступая в роли ориентиров.

На данный момент функция тестируется и доступна не на всех устройствах, официальной даты широкого запуска пока нет. Поскольку аналогичная опция уже есть в Google Maps (а Waze принадлежит Google), вероятно, новинка появится в ближайшее время.



Waze добавит светофоры прямо на карту (фото: GeekTime)

Покажет ли Waze цвет светофора?

Важный вопрос - сможет ли приложение отображать текущий цвет светофора. Судя по отчету и скриншотам тестовой версии, пока приложение лишь предупреждает о наличии светофора впереди, не указывая, какой цвет горит.

Если Waze научится показывать точный цвет сигнала, это сделает функцию гораздо более полезной. Например, предупреждение о смене зеленого на желтый позволит водителям заранее снизить скорость и уменьшить риск аварий или штрафов.

Со временем Google обновлял Waze, чтобы сделать поездки максимально безопасными и комфортными. Приложение уже поддерживает Apple CarPlay на iPhone и Android Auto на совместимых смартфонах, расширяя возможности удобной навигации.