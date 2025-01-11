Washington Post оценила риски в случае отхода ВСУ из Курской области

Как пишет издание, постоянная сосредоточенность Украины на Курской области указывает на то, насколько важным для Киева является удержание этой территории, особенно учитывая, что предстоящий приход новоизбранного президента США Дональда Трампа может усилить давление на обе стороны, чтобы они садились за стол переговоров.

Украинские официальные лица, как отмечается в статье, также предупредили, что если их войска отступят, "60 тысяч военных, которые развернула Россия, будут следовать в Украину и займут больше территории".

"Для Украины есть четкий стимул пытаться удержать Курск как можно дольше, поэтому имеет смысл проводить небольшие операции, чтобы улучшить свои позиции, чтобы они могли удерживать его дольше... и попытаться продемонстрировать, что у них все еще есть наступательные возможности в этой войне", - сказал военный аналитик Центра военно-морского анализа штата Вирджиния Майкл Кофман.

Между тем Россия стремится вернуть себе Курскую область, но все еще сохраняет значительную часть своей военной группировки на востоке.