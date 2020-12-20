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В WADA розчаровані пом'якшенням покарання для Росії через допінг

Автор: Даша Харченко

Гендиректор Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Олів'є Нігглі шкодує, що Спортивний арбітражний суд (CAS) знизив термін покарання для Росії. РФ позбавили права участі у міжнародних змаганнях на 2 роки.

Про це повідомляє ТАСС.

Він висловив сподівання, що рішення суду змінить мислення всередині Росії.

"Я дуже жалкую, що термін був скорочений. Ми хотіли направити Росії більш сильний сигнал, однак CAS порахував, що два роки буде достатньо. У будь-якому випадку я сподіваюся, що цей вердикт змінить мислення всередині Росії і підштовхне до правильних дій", - сказав Нігглі.

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Він зазначив, що WADA, буде співпрацювати зі спортивними федераціями з приводу атлетів, проти яких ведуться справи.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) оголосив рішення по справі між Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) і Російським антидопінговим агентством (РУСАДА). Росію позбавили права участі у міжнародних змаганнях на 2 роки. Таким чином, позов WADA був частково задоволений. Спочатку організація відсторонила Росію на чотири роки.

Також РУСАДА зобов'язали виплатити WADA 1,27 млн доларів компенсації витрат.

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