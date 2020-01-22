WADA позбавило акредитації московську антидопінгову лабораторію

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) тимчасово позбавило акредитації московську антидопінгову лабораторію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу WADA.

Відзначається, що протягом періоду припинення акредитації московської лабораторії заборонено виконувати будь-яку роботу, пов'язану з аналізом зразків крові для біологічного паспорта спортсмена.

"Цей крок був зроблений у світлі рішення Виконавчого комітету від 9 грудня 2019 року про те, що Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) знову буде оголошено не відповідним Всесвітньому антидопінговому кодексу у зв'язку з виявленням WADA маніпулювання деякими даними, взятими з Московської лабораторії в січні 2019 року в порушення умов відновлення РУСАДА у вересні 2018 року", - йдеться в повідомленні

Раніше повідомлялося, що WADA звернулося в Спортивний арбітражний суд (CAS) з офіційним запитом на початок розгляду позову проти Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).

Як відомо, санкції WADA щодо російського спорту не торкнуться матчі Євро-2020 в Санкт-Петербурзі і не вплинуть на участь збірної Росії з футболу в цьому турнірі.

Нагадаємо, раніше WADA відсторонило Російську Федерацію від участі у великих міжнародних спортивних заходах, в число яких входять Олімпіади і чемпіонати світу. Заборона триватиме чотири роки.