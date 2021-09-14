WADA позбавило вісім організацій статусу відповідності антидопінговому кодексу: список
Фото: WADA визнало вісім організацій такими, що не відповідають антидопінговому кодексу (twitter.com/wada_ama)
Виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) визнав такими, що не відповідають антидопінговому кодексу вісім організацій. До їх числа увійшли національні агентства ряду країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу WADA.
Статусу відповідності антидопінговому кодексу позбулися агентства Чорногорії, Румунії, Таїланду, Північної Кореї та Індонезії.
Крім того, виконком WADA визнав такими, що не відповідають антидопінговому кодексу наступні організації:
- Міжнародна федерація гирьового спорту;
- Міжнародна федерація баскетболу серед глухих.
У WADA зазначили, що у восьми організацій, які підписали кодекс, є 21 день після дати отримання офіційного повідомлення про недотримання, щоб оскаржити рішення виконкому.