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WADA позбавило вісім організацій статусу відповідності антидопінговому кодексу: список

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Монреаль, Вівторок 14 вересня 2021 21:19
WADA позбавило вісім організацій статусу відповідності антидопінговому кодексу: список Фото: WADA визнало вісім організацій такими, що не відповідають антидопінговому кодексу (twitter.com/wada_ama)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) визнав такими, що не відповідають антидопінговому кодексу вісім організацій. До їх числа увійшли національні агентства ряду країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу WADA.

Статусу відповідності антидопінговому кодексу позбулися агентства Чорногорії, Румунії, Таїланду, Північної Кореї та Індонезії.

Крім того, виконком WADA визнав такими, що не відповідають антидопінговому кодексу наступні організації:

  • Міжнародна федерація гирьового спорту;
  • Міжнародна федерація баскетболу серед глухих.

У WADA зазначили, що у восьми організацій, які підписали кодекс, є 21 день після дати отримання офіційного повідомлення про недотримання, щоб оскаржити рішення виконкому.

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