Хабарі за роботу під час карантину. ДБР затримало посадовця одеської Держспоживслужби

Правоохоронці затримали начальника одного із відділів Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області. Його підозрюють у вимаганні хабарів від місцевих закладів громадського харчування.

За версією слідства, посадовець вимагав та отримував хабарі від власників закладів за неперешкоджання їх діяльності під час карантину, а також невиявлення порушень та непритягнення їх до відповідальності за порушення обмежень.

ДБР порушило кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу України. У разі доведення вини посадовцю буде загрожувати до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати посади на 3 роки та конфіскацією майна.

Фото: затримання підозрюваного (dbr.gov.ua)