Хабарі за роботу під час карантину. ДБР затримало посадовця одеської Держспоживслужби

Правоохоронці затримали начальника одного із відділів Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області. Його підозрюють у вимаганні хабарів від місцевих закладів громадського харчування.
За версією слідства, посадовець вимагав та отримував хабарі від власників закладів за неперешкоджання їх діяльності під час карантину, а також невиявлення порушень та непритягнення їх до відповідальності за порушення обмежень.
ДБР порушило кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу України. У разі доведення вини посадовцю буде загрожувати до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати посади на 3 роки та конфіскацією майна.
Фото: затримання підозрюваного (dbr.gov.ua)
Нагадаємо, нещодавно у Київській області затримали на хабарі голову та заступника однієї з ОТГ.
До цього за отримання хабаря затримали заступника міського голови одного з міст Донецької області.
А у Тернопільській області чиновника податкової затримали на хабарі в 1 млн гривень.