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Хабарі за роботу під час карантину. ДБР затримало посадовця одеської Держспоживслужби

Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці затримали начальника одного із відділів Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області. Його підозрюють у вимаганні хабарів від місцевих закладів громадського харчування.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За версією слідства, посадовець вимагав та отримував хабарі від власників закладів за неперешкоджання їх діяльності під час карантину, а також невиявлення порушень та непритягнення їх до відповідальності за порушення обмежень.

ДБР порушило кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу України. У разі доведення вини посадовцю буде загрожувати до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати посади на 3 роки та конфіскацією майна.

Фото: затримання підозрюваного (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно у Київській області затримали на хабарі голову та заступника однієї з ОТГ.

До цього за отримання хабаря затримали заступника міського голови одного з міст Донецької області.

А у Тернопільській області чиновника податкової затримали на хабарі в 1 млн гривень.

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