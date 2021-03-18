У Донецькій області на хабарі затримали заступника мера

Правоохоронці затримали на хабарі заступника міського голови одного з міст Донецької області, який вимагав від місцевого жителя 2 тисяч доларів. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

"Вчора, 17 березня, заступника міського голови одного з міст області, було затримано в службовому кабінеті в порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за одержання неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, чиновник за неправомірну вигоду обіцяв місцевому жителю укладення договору на право користування двома земельними ділянками. В Офісі генпрокурора уточнили, що хабар вимагали у жителя Маріуполя.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Фото: затримання чиновника (dn.npu.gov.ua)