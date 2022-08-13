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Хабар за виїзд на окуповану територію. У Запоріжжі чиновники організували схему

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Запоріжжя, Субота 13 серпня 2022 14:24
Хабар за виїзд на окуповану територію. У Запоріжжі чиновники організували схему Фото: запорізькі чиновники брали хабарі за виїзд на окуповану територію (dbr.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Чиновники у Запоріжжі організували масштабну корупційну схему. Вони брали хабарі для швидкого оформлення документів для виїзду на окуповану територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

У травні Рада оборони Запорізької області затвердила порядок для виїзду на тимчасово окуповану територію регіону. Для цього необхідно подати відповідну заявку, після чого формуються списки.

Чиновники Запорізької обласної військової адміністрації, міської ради та правоохоронці вирішили нажитися та організували схему. Вони брали плату за швидкий розгляд заявок.

Корупціонери спеціально робили помилки під час оформлення документів чи затягували час, а потім пропонували заплатити. Була розроблена ціла система хабарів, в залежності від засобу пересування та швидкості розгляду питання.

За одну автівку чиновники вимагали до 800 доларів. За день учасники схеми отримували до 2 млн гривень.

Для отримання коштів залучали посередників. Саме під час отримання "плати" у розмірі 1400 доларів був затриманий один із них.

ДБР провело понад 20 обшуків у Запорізькій ОВА, міськраді та правоохоронних органах. Вилучили чорнові записи, документа та кошти.

Фото: запорізькі чиновники брали хабарі за виїзд на окуповану територію (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, у Київській області викрили шахраїв, які "продавали" посаду у Нацполіції.

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