Хабар Холодницькому: другого фігуранта справи арештували

Вищий антикорупційний суд арештував другого фігуранта справи про хабар голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницькому. Йдеться про першого заступника начальника податкової Києва Миколу Ільяшенка.

Відповідне рішення оголосив суддя ВАКС.

Суд застосував до Ілляшенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у 84 млн 80 тисяч гривень до 10 серпня 2020 року.

Нагадаємо, Ільяшенко, який фігурує у справі про рекордний хабар в історії України, був відсторонений від обов'язків заступника начальника податкової Києва.

РБК-Україна писало, що детективи НАБУ затримали екс-чиновника за дачу керівництву НАБУ і главі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури хабара в розмірі 6 млн доларів.

Раніше повідомлялось, що першого фігуранта взяли під варту і призначили заставу.

За даними слідства, посередником виступав саме Ільяшенко; він намагався передати хабар за закриття однієї зі справ стосовно екс-міністра часів Януковича Миколи Злочевського.