Хабар Холодницкому: ВАКС залишив без змін запобіжний захід підозрюваної

Апеляційний палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін запобіжний захід колишньої керівниці одного з департаментів Державної фіскальної служби по справі підкупу керівництва САП і НАБУ. Раніше їй обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 12,024 млн гривень.

Про це повідомили в прес-службі ВАКС.

Наголошується, що апеляцію на зміну запобіжного заходу подала сторона захисту підозрюваної.

"За рішенням слідчого судді ВАКС до колишньої керівниці одного з департаментів ДФС України застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 120,024 млн гривень. Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора САП і залишив апеляційну скаргу захисту без задоволення, а запобіжний захід - без змін", - повідомили в ВАКС.

Нагадаємо, в середині червня керівникам САП і НАБУ Назару Холодницкому і Артему Ситнику намагалися дати рекордну в історії України хабар у розмірі 6 млн доларів, щоб закрити кримінальну справу, в якій фігурує екс-міністр екології уряду Азарова Микола Злочевський. Більшу частину хабара повинен був отримати керівник САП Назар Холодницький.

Раніше РБК-Україна писало, що 15 червня ВАКС обрав запобіжний захід всім трьом підозрюваним по цій справі.

Також повідомлялося, що за даними НАБУ, що до злочину можуть бути причетні працівники Генеральної прокуратури.