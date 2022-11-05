Создают "юнармию". В Мелитополе оккупанты учат детей пользоваться оружием, - мэр
Российские оккупанты в захваченном Мелитополе пытаются создать так называемую "юнармию". Для этого детей учат держать оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Ивана Федорова в эфире телемарафона.
По его словам, оккупанты терроризируют детей, а в учебных заведениях проходят постоянные обыски.
"В школах день начинается с обыска. В школах они старшеклассников с 9 класса начинают приучать использовать автоматы и это делают для того, чтобы готовить их к каким-то добровольческим батальонам", - отметил Федоров.
В техникумах и университетах оккупанты начинают создавать формирования, которые называют "юная армия".
"Очень смешно, как они на своих видео показывают, как делают присягу бойцов "юнармии". Ни одного лица не показали", - добавил Федоров.
Напомним, ранее коллаборанты в Мелитополе начали проводить перепись государственных объектов для так называемой "национализации".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.