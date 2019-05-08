Взяли під варту водія, чия вантажівка впала у річку в Карпатах

В Івано-Франківському міському суді водія, який керував машиною, яка впала в річку і внаслідок цього загинули три людини, взяли під варту. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

8 травня в Івано-Франківську відбулося два судових засідання, на яких суддя визначила запобіжний захід для 47-річного водія та 52-річного організатора ГО "Федерація рафтингу Прикарпаття" .

Водієві судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без внесення застави, а організатору - у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Нагадаємо, 6 травня в 11:43 у ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу села Красник Верховинського району Івано-Франківської області з висоти 40 метрів в річку Чорний Черемош впав вантажівка з туристами. В результаті події загинули три людини. За попередньою інформацією, у вантажівці знаходилися туристи з Білорусі.

лікувальні заклади госпіталізовано 10 осіб, з них одна жінка у важкому стані. Медичне обстеження інших осіб триває.